Turkuć podjadek. Powszechnie uważa się go za szkodnika. "Słyszeliście kiedyś, jak grają?"

Autor posta opublikowanego na Facebooku chciał zaciekawić internautów ciekawostką o turkuciu podjadku, który jest jednym z największych wrogów ogrodników. Owad ten przystosowany jest do życia w ziemi, w której kopie tak duże korytarze, że jest w stanie się w nich obracać i poruszać, zarówno do przodu, jak i do tyłu.