Turyści będą zachwyceni. Nowe trasy z lubelskiego lotniska

Działalność lotniska w Lublinie

Oprócz nowej trasy do Tunezji i na grecką wyspę, lotnisko w Lublinie oferuje inne ciekawe połączenia wakacyjne. - W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wypoczynkiem w Turcji, od początku czerwca realizowane będą loty do Antalyi aż cztery razy w tygodniu - poinformował rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski. - Niezmiennym powodzeniem cieszą się loty do popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy - chorwackiego Splitu i Burgas w Bułgarii - dodał.