Turyści łamią przepisy w Tatrach. To robią najczęściej

Każdy turysta wchodząc na teren TPN mija tablice z wyraźnymi oznaczeniami i piktogramami objaśniającymi zasady przebywania na obszarze chronionym. Takie tablice informacyjne znajdują się przy budkach, gdzie kupuje się bilety wstępu. Przy punktach wejściowych na szlaki widnieją także szczegółowe regulaminy, z którymi dodatkowo można się zapoznać na stronie internetowej parku. Okazuje się, że to i tak nie wystarcza, bowiem turyści nagminnie łamią panujące w parku narodowym przepisy, za co grozi mandat od 50 do nawet 500 zł.