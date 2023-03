Turyści nie będą zadowoleni. Jeden z popularnych szlaków zamknięty

Spływ przełomem Dunajca - największa atrakcja Pienin

Rejs drewnianą tratwą - w towarzystwie flisaków ubranych w tradycyjne stroje - pozostaje na długo w pamięci każdego turysty. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich oferuje do wyboru dwie trasy spływu przełomem Dunajca – krótszą do Szczawnicy lub dłuższą do Krościenka. Spływy rozpoczynają się na przystani w Sromowcach Wyżnych – Kątach lub w Sromowcach Niżnych u podnóża słynnych Trzech Koron.