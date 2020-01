Turyści nieprzygotowani do górskich wycieczek. Bez map i latarek, ale w dżinsach

Turyści w tenisówkach, dżinsach czy bez latarek - o tej porze roku to niestety przykry standard. Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR są załamani takim zachowaniem.

Każdego roku to samo - turyści wyruszają na górskie wycieczki i zachowują się, jakby szli na spacer po mieście. Ubierają dżinsy, tenisówki, kozaki na obcasie, a potem nie są w stanie wrócić ze szlaku. Co gorsza, rodzice z dziećmi nie zabierają na wyprawę map, ani latarek i często po prostu nie wiedzą gdzie są. Gdy robi się ciemno, tragedia gotowa.

Ratownicy z karkonoskiego GOPR są załamani. "Nie może być takiej sytuacji, że grupa turystów z dziećmi ma pretensje do całego świata, że utknęli w Białym Jarze, że jest ciemno, ślisko i szlaki nie są posypane i że wyciąg jest zamknięty" - powiedział Radiu Wrocław naczelnik Sławomir Czubak. - "Mają pretensje do całego świata, tylko nie do siebie".