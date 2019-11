WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne w górach + 2 skipasstatry Redakcja WP Turystyka 3 godziny temu Wczasy w Tatrach. 17 stoków, jeden superskipass W nadchodzącym sezonie narciarskim górale po raz kolejny udowadniają, że to właśnie u nich bije zimowe serce Polski. Dla miłośników białego szaleństwa przygotowali nie lada gratkę - karnet, dający możliwość szusowania na 17 stacjach narciarskich Podhala, Spisza i Pienin. Wszystko za sprawą Tatry Super Ski - największego projektu branży narciarskiej w Polsce, jakiego w naszym kraju jeszcze nie było. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyciągi składające się na Tatry Super Ski posiadają innowacyjne rozwiązania (Shutterstock.com) Z miłości do sportów zimowych i Tatr Tatry, zimowa kraina Polski, w tym roku po raz kolejny otwiera swoje serce na miłośników białego szaleństwa. W zbliżającym się sezonie narciarskim wielbiciele sportów zimowych, dzięki "śnieżnemu" kolektywowi Tatry Super Ski odczują wyjątkowy komfort posiadania jednego karnetu działającego na 17 stacjach narciarskich w dwóch krajach - w Polsce i na Słowacji. - Tatry Super Ski to unikatowy w skali kraju projekt, zaplanowany i zrealizowany na tak wielką skalę. Przedsięwzięciem tym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom miłośników sportów zimowych, dając możliwość poznania i odwiedzenia na jednym karnecie aż 17 ośrodków narciarskich Podtatrza. Chcemy jednocześnie pokazać, że nasze stacje narciarskie oraz oferta zimowych aktywności u podnóża Tatr nie odbiega standardem od popularnych zagranicznych ośrodków narciarskich. Atrakcyjną ofertą karnetu dającego wiele możliwości zachęcamy do odwiedzenia miejsca będącego sercem zimy, w którym poczują wyjątkowy górski klimat oraz niepowtarzalną atmosferę Podhala - mówi Adam Marduła - jeden z koordynatorów projektu: Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów w sezonie 2019/2020 będzie aż 91 zróżnicowanych tras zjazdowych, o łącznej długości ponad 57 km, które zapewnią moc wrażeń i sportowych uniesień. Projekt obejmie w sumie 84 różnego rodzaju kolei i wyciągów, które umożliwiają przejazd prawie 100 tys. osób na godzinę. Wszystko z myślą o tych, którzy tej zimy z pewnością nie chcą przegapić. ZOBACZ TEŻ: Uważaj nie tylko na urazy. Wypad na narty grozi naszej urodzie Dla każdego coś "śnieżnego" Poszukiwacze adrenaliny oraz wielbiciele profesjonalnych stoków o charakterze stricte sportowym, dzięki Tatry Super Ski będą mogli poczuć się jak pędzący po zwycięstwo alpejscy mistrzowie. Do ich dyspozycji będzie 6 zaawansowanych tras zjazdowych posiadających homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Mocy wrażeń i sportowych uniesień dostarczą także trzy strefy snow park z przeszkodami na różnym poziomie, w których sympatycy freestylu z pewnością znajdą coś dla siebie. Najmłodsi adepci śnieżnych aktywności na stoku oraz ci, którzy w tym sezonie rozpoczną swoją życiową przygodę ze sportem zimowym w ramach karnetu skorzystają z dedykowanych stref do nauki oraz 17 wyciągów taśmowych zapewniających nie tylko komfort ale i bezpieczeństwo w stawianiu pierwszych kroków na stoku. Na terenie każdego z ośrodków znajdą oni również profesjonalne szkółki dzielące się mistrzowską sztuką narciarskiego i snowboardowego kunsztu. Miłośnicy biegówek z kolei z pewnością odnajdą się na 4 trasach biegowych zaspokajających wymagania niejednego konesera tego sportu. Atrakcji nie zabraknie również dla wielbicieli leczniczo-rekreacyjnych kąpieli termalnych, którzy będą mogli skorzystać z oferty dwóch kompleksów - Terma Bania oraz Aqua Park Zakopane. Od 25 grudnia w ofercie Tatry Super Ski dostępny będzie karnet pakietowy obejmujący zarówno skipass, jak i możliwość skorzystania z atrakcji tych wodnych kompleksów. Co ważne uprawnienia w ramach pakietu działać będą niezależnie, dając jego posiadaczom możliwość dłuższego delektowania się atrakcjami Podhala, z których skorzystać będzie można nawet w dwóch różnych dniach - jednego dnia szusując na stoku, innego korzystając z atrakcji tatrzańskich kąpielisk. Nowoczesna infrastruktura Ośrodki Narciarskie wchodzące w skład Tatry Super Ski, to nie tylko wyjątkowy górski klimat i atmosfera słynnego w całej Polsce Podhala, ale także nowoczesna infrastruktura. Wyciągi składające się na Tatry Super Ski posiadają innowacyjne rozwiązania, w tym między innymi osłony przeciwwietrzne, podgrzewane kanapy, samozamykający się pałąk czy system ułatwiający wsiadanie dzieciom poniżej 120 cm wzrostu. Dzięki tego typu rozwiązaniom jazda na nartach czy snowboardzie będzie przyjemniejsza dla każdego. Ośrodki wchodzące w skład Tatry Super Ski:

● Bachledka Ski & Sun (Ździar, Słowacja)

● Bania Ski & Fun (Białka Tatrzańska)

● Czorsztyn Ski (Kluszkowce)

● GrapaSki (Czarna Góra)

● Jurgów Ski (Jurgów)

● Kaniówka (Białka Tatrzańska)

● Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska)

● Koziniec (Czarna Góra)

● Harenda (Zakopane)

● Polana Szymoszkowa (Zakopane)

● Stacja Narciarska Suche (Suche)

● Witów-Ski (Witów)

● PKL Palenica (Szczawnica)

● PKL Mosorny Groń (Zawoja)

● Rusiń-Ski (Bukowina Tatrzańska)

● Meander Ski & Thermal Park (Oravice, Słowacja)

● Długa Polana (Nowy Targ)