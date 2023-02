Turyści tęsknią za Lwowem. "Wojna w tle dodaje temu wszystkiemu adrenaliny"

Lwów jest jak okryty folią bąbelkową

Tak jest właśnie we Lwowie, którego mieszkańcy starają się żyć "normalnie". Bo z wojną trzeba przecież jakoś żyć. Zarabiać pieniądze, spotykać się z ludźmi. Wszystko to jednak dzieje się trochę jak we śnie, z którego w każdej chwili zbudzić ich może dźwięk syren alarmowych.