Turyści w Auschwitz przesadzają. "Totalna zniewaga i hańba"

Wizyta w Muzeum Auschwitz to jedna z tych, które większości zapadają w pamięci na długie lata. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego należy zachować powagę i oddać szacunek miejscu. Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, co pokazało kontrowersyjne zdjęcie opublikowane w sieci. "Co jest nie tak z tymi ludźmi?" - piszą internauci.