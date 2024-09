Turyści w Krakowie przesadzają. "Obcisłe legginsy i gołe pępki" w klasztorze

Mimo to turyści nie stosowali się do zasad, więc kameduli podjęli decyzję o nieprzyjmowaniu wycieczek. - My wolimy, żeby klasztor był nawiedzany, a nie zwiedzany. Niestety, turyści w dużych grupach nie zawsze potrafią zachować się w takim miejscu. Dotyczy to hałasu, jaki generują, ale też stroju. Mamy co prawda na miejscu chusty, które wypożyczamy do okrycia się, ale jednak wolimy, żeby ludzie zjawili się u nas, gdy potrzebują modlitwy i skupienia, a nie po to, by zrobić zdjęcie telefonem - wyjaśnia ojciec Mateusz, przeor krakowskich kamedułów, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".