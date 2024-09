Turyści w Tatrach dopisali. Idą po rekord

Miejsca najchętniej wybierane

Największy ruch turystyczny tradycyjnie koncentruje się na trasie do Morskiego Oka. Kolejnymi popularnymi miejscami są Kasprowy Wierch oraz Dolina Kościeliska. - Ważne jest jednak, by ściśle przestrzegać zasad zwiedzania Tatr, by nie cierpiała na tym przyroda. Na szczęście większość turystów podąża wyznaczonymi ścieżkami i stosuje się do ustalonych reguł - zauważył Zając.