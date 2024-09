W Tatrach się zaczęło. Przerażeni turyści dzwonią do TOPR. "Tak jest co roku"

W najwyższych polskich górach rozpoczął się wyjątkowy okres w roku. W Tatrach rozpoczął się wyjątkowy okres w roku. czyli rykowisko. We wrześniu jelenie rozpoczynają okres godowy. Od lat powoduje to niepokój turystów, którzy, słysząc nietypowe odgłosy, dzwonią do TOPR, bo myślą, że to... niedźwiedzie.