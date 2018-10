Turyści wracają do raju. Wyspa Boracay znów otwarta

Sześć miesięcy trwało wielkie oczyszczanie Boracay. Wyspa jest już czysta i znów przyjmuje turystów. Jednak lokalne władze pozwalają przyjeżdżać urlopowiczom do filipińskiego raju na zupełnie nowych zasadach.

Boracay, jedna z ponad 7 tys. wysp należących do Filipin, była uważana przez długi czas za raj na Ziemi. Ale przez ostatnie lata doprowadzono na niej do katastrofy ekologicznej i zaczęła przypominać wielkie wysypisko śmieci. Za taki stan rzeczy winni byli turyści, których przybywało tu 2 mln rocznie. Ale nie tylko - za kiepską sytuację odpowiadali też w dużej mierze hotelarze i mieszkańcy.

Miarka się przebrała po licznych kontrolach. Wykazały one, że blisko 200 firm nielegalnie podłączyło do swoich obiektów rury, którymi ekskrementy wpływały do morza. Prezydent kraju Rodrigo Duterte, po odwiedzeniu Boracay, podjął radykalne kroki i zamknął ją na okres 6 miesięcy. - Boracay to szambo – nie przebierał w słowach.