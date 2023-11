Turyści z krajów arabskich pokochali polską atrakcję. Będzie ich jeszcze więcej

Ogromny wzrost zainteresowania wśród turystów z krajów arabskich

Ale to nie koniec zmian. Duże roszady widać też wśród narodowości, które najchętniej odwiedzają polską atrakcję. Na pierwszym miejscu są niezmiennie Czesi, ale za to na drugim znaleźli się turyści ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W zeszłym roku nie było ich w pierwszej szóstce. Co więcej depczą naszym południowym sąsiadom po piętach.