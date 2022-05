Turystę w Tatrach poraził piorun. Do dyżurki dotarł o własnych siłach

Turystę raził piorun

Jednak wypadek, który najbardziej zapadnie wszystkim w pamięć to zdarzenie, które miało miejsce w okolicach Suchej Przełęczy nieopodal Kasprowego Wierchu. "Doszło do pierwszego wypadku związanego z rażeniem turystów przez piorun" - czytamy w poście na FB. Ratownicy prawdopodobnie mieli na myśli pierwszy taki wypadek w tym sezonie, gdyż do podobnych już w Tatrach dochodziło.