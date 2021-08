Turysto, płać i płacz. Paragony grozy nie tylko za jedzenie

Szczególnie narzekają jednak nie ci turyści, którzy przyjeżdżają na chwilę, ale tacy, którzy np. na urlop do Gdańska przyjechali na tydzień i mają nocleg w centrum. A strefa parkowania obowiązuje tam codziennie od 9 do 20. Za cały dzień parkowania trzeba wówczas zapłacić 64 zł, co daje 448 zł za tydzień, a to już sporo.