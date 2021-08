Hity wakacji 2021. Polacy stawiają na dwa kierunki

Popularność Turcji i Grecji nie dziwi. Stosunek jakości do ceny jest świetny. - Na dodatek są to kraje, które jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego zapowiadały, że zrobią wszystko, by turyści mogli bezpiecznie spędzić tam wakacje - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl