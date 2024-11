Turystyczny raj z nowymi opłatami. Podróżni już płacą

Póki co bilety obowiązywać będą na siedmiu najpopularniejszych szlakach - Pico do Areeiro, Pico Ruivo, Levada do Risco, Levada do Caldeirão Verde, Balcões, Levada do Rei i Ponta de São Lourenço. "Nigdy wcześniej nie wymagano tam żadnych opłat" - przypomina portugalska gazeta.