Turystyka "kwiatowa" w Chinach

Turystyka rzepakowa

Turystyka rzepakowa pojawiła się przed około 20 laty i stale się rozwija. W całych Chinach odbywają się festiwale związane z tym kwiatem, a co za tym idzie, także masa innych atrakcji bazujących na rzepaku. Warto wybrać się chociażby do powiatu Wuyuan w prowincji Jiangxi, gdzie rośliny te kwitną w pełnej okazałości. To właśnie tam magiczne pola przyciągają turystów z całego świata, tworząc niezapomniane wrażenia. Podróżując zatem przez Chiny można zauważyć jak kolorowe kwiaty rzepaku, które kiełkują w czasie mroźnej zimy i rozkwitają wraz z nadejściem wiosny, stały się symbolem odwagi i życia. W zależności od zmieniających się stref klimatycznych w Chinach, morze kolorowych kwiatów przemienia krajobraz od wczesnej wiosny aż do pełni lata, od lutego aż to końca sierpnia. Rzepak w Chinach odpowiada nie tylko za wrażenia estetyczne, to ważna gałąź przemysłu i produkcji oleju i miodu, ale też efekt przekształceń i długoletnich badań, a także nowy pomysł na nietypową, kwiatową turystykę.