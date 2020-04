Turystyka ledwo zipie. Ogromne zwolnienia przez epidemię koronawirusa

To właśnie branża turystyczna najwcześniej i najbardziej odczuła konsekwencje związane z epidemią koronawirusa. W wielu firmach dochody zmalały już na początku lutego, gdy pojawiały się przypadki zachorowań na COVID-19 m.in. na statkach wycieczkowych. Jednak prawdziwy dramat zaczął się w połowie marca, kiedy to rynek turystyczny praktycznie całkowicie zamarł. Sprawę szeroko opisuje Business Insider Polska.

Coraz więcej zwolnień

Okazuje się, że już dziś zwolnienia sięgają 50-70 proc. w niektórych sektorach związanych z turystyką, a do końca czerwca liczba osób, która straci pracę w tej branży, może sięgnąć nawet 600 tys. Warto przypomnieć, że w przypadku Polski przychody z turystyki odpowiadają za ok. 6 proc. PKB.

Jak informuje Business Insider Polska, wypowiedzenia na koniec marca otrzymało także 70 proc. zatrudnionych w turystyce przyjazdowej (do końca maja może to być w sumie 80 proc. osób), która straciła 100 proc. zamówień do końca czerwca i większość na sezon jesienny. Równie duży dramat jest w hotelarstwie, a osoby, które oferują miejsca noclegowe swoją sytuację nazywają "agonalną". Autorzy inicjatywy #TUgether są pełni obaw, że wiele z tych obiektów już nigdy nie wznowi działalności.