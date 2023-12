Turystyka w cieniu elektrowni jądrowych. "Wyraźny wzrost zainteresowania"

Najczęściej gośćmi tego typu obiektów są zorganizowane grupy - zwłaszcza szkolne. Tak jest m.in. w przypadku elektrowni Dukovany w Czechach, do której możemy wybrać się z Polski na jednodniową wycieczkę. - To nowy, atrakcyjny produkt turystyczny, który przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o uczniach szkół średnich i studentach - mówi Piotr Wiktorko, właściciel biura podróży Polan Travel Bielsko-Biała. - To wciąż nie jest kierunek turystyki masowej, ale na przestrzeni przeszło 10 lat, od kiedy proponujemy go klientom, widać wyraźny wzrost zainteresowania takimi wyjazdami.