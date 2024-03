Tygrys ludojad atakuje na wyspie. Dwie ofiary śmiertelne

Sumatra - jedna z największych wysp na świecie

Sumatra, obok Jawy, Borneo i popularnej Bali, należy do do najbardziej znanych wysp Indonezji, największego kraju wyspiarskiego na świecie. Można powiedzieć. że lato trwa tu przez cały rok - średnia temperatura w styczniu nie spada poniżej 25 st. C, a w sierpniu wynosi 27 st. C.