Typy pokoi hotelowych. Nie daj się zwieść

Pokój typu double room (DBL) to pokój dwuosobowy z jednym łóżkiem małżeńskim, natomiast pokój dwuosobowy typu twin (TWN) posiada dwa łóżka jednoosobowe. A jak już mowa o łóżkach, to warto też rozróżniać ich rodzaje. Łóżko queen size to duże łóżko podwójne o rozmiarach materaca ok. 153-160 x 203 cm, a łóżko king size to duże łóżko podwójne o rozmiarach materaca ok. 200-203 x 210 cm.