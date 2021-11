Uciekinierka lama złapana w Karkonoszach. Na gigancie żyła 4 miesiące

Niesforna lama uciekła z miasteczka Western City w Ścięgnach koło Karpacza. Przez 4 miesiące beztrosko żyła sobie w Karkonoskim Parku Narodowym, pozując turystom do zdjęć, a nawet pozwalając się karmić różnymi smakołykami, ale nie dając się złapać. To jednak koniec życia na gigancie. Lama wróciła właśnie do swojego właściciela.