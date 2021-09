Karpacz hitem września. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce

Z pewnością warto wybrać się do Świątyni Wang, średniowiecznego drewnianego kościoła, przywiezionego do Karpacza w XIX wieku aż z Norwegii. Jest to prawdziwy unikat – w Polsce nie ma drugiego takiego zabytku. Co prawda podczas ponownego składania został nieco zmieniony, wybudowano na przykład kamienną wieżę, jednak zachowano też oryginalne elementy, jak wewnętrzne kolumny zdobione bogato motywami roślinnymi i zwierzęcymi oraz pismem runicznym.