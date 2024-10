Udawała, że jest hotelowym gościem. Kara okazała się dotkliwa

W Holandii kobieta jest zarejestrowana jako bezrobotna i pobiera zasiłek z tytułu problemów zdrowotnych. Co miesiąc dostaje od rządu swojego kraju 1400 euro. Pieniądze skończyły jej się jednak przed czasem i zdecydowała potajemnie wybrać się na śniadanie do pięciogwiazdkowego hotelu.

Jej próba zjedzenia darmowego śniadania nie uszła jednak uwadze obsługi hotelu. Manager zaproponował jej rozwiązanie sytuacji bez wzywania policji, ale turystka nie była w stanie pokryć kosztów. To zmusiło zarząd do podjęcia kroków prawnych. Na miejsce wezwano policję, a obywatelka Holandii trafiła do ośrodka imigracyjnego.