Miasto legenda. "Niemal mityczne serce Stanów Zjednoczonych"

Zróbmy sobie stolicę

Należy on do kilku stolic na świecie, które zostały zbudowane od podstaw właśnie z przeznaczeniem na stolicę. Zanim uchwalano konstytucję nowo powstałych, niepodległych Stanów Zjednoczonych, funkcję stolicy kraju pełnił Nowy Jork. W 1790 r. tymczasową stolicę przeniesiono do odległej o 150 km Filadelfii. Obie lokalizacje nie był jednak optymalne dla nowego państwa.