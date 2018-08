UFO nad Moskwą. Nietypowe zjawisko na rosyjskim niebie

Czy to przybysze z obcej planety wpadli do Moskwy z wizytą? Głowią się obserwatorzy nieba. Ufolodzy zacierają ręce, a naukowcy studzą rozpalone głowy. To nie żadne UFO, tylko tzw. chmura soczewkowata.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nietypowe zjawisko na moskiewskim niebie (Youtube.com)

Nagranie z Moskwy z chmurą w kształcie spodka cieszy się sporą popularnością w internecie. Tuż nad wieżowcem unosi się coś na kształt niezidentyfikowanego obiektu latającego i tak też to wideo jest komentowane. Ale to nietypowy, rzadki rodzaj zjawiska atmosferycznego. Nazywa się altocumulus lenticularis i jest nieruchomą chmurą w kształcie soczewki lub migdała.

Te zjawiskowe obłoki tworzą się wówczas, gdy powietrze o stabilnej wilgotności przepływa najczęściej nad górą, górami lub wysokim obiektem, wówczas po stronie zawietrznej mogą formować się duże stojące fale mas powietrza. W sprzyjających warunkach chmury te utworzyć mogą długi rząd, formując tzw. "chmurę falistą".

Choć jest to zjawiskowy widok, piloci samolotów unikają ich jak ognia, bo często towarzyszą im turbulencje. Ale za to uwielbiają je piloci szybowców, bo dzięki im dostają turbodoładowanie.

Niektórzy pewnie są zawiedzeni, że to nie statek kosmiczny unosi się nad Rosją a jedynie chmura, ale przyznajcie, że widok jest niezwykły.