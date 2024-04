Ukochana wyspa Polaków. Różowe plaże, pyszne jedzenie i najlepsze oliwki na świecie

– Trudno w to uwierzyć, ale oni już po tygodniu znajomości traktują nowo poznanych, jak członków rodziny, których chętnie zapraszają do domu i z którymi chcą spędzać swój czas wolny – opowiada Maria i dodaje, że na Krecie nie ma takiej możliwości, aby ludzie w natłoku obowiązków nie mieli czasu, aby się spotkać czasem nawet przez kilka tygodni. – Tutaj dla rodziny i znajomych zawsze znajdzie się czas – opowiada i dodaje: – Gdybym zadzwoniła do mojego znajomego i zaprosiła go teraz na kawę, to nawet jeśli byłby w tej chwili zajęty i nie mógł, to poszlibyśmy na tę kawę jutro.