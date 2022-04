Ukraina ma niezwykłe wsparcie Kanady. "Pomoc innym to tutaj coś absolutnie naturalnego"

Kanadyjczycy ślą do Ukrainy wszystko, co tylko mogą, masowo przesyłają pieniądze. Wielu z nich to imigranci z całego świata, którzy mówią wprost: "We want to give back" (pol. Chcemy się odwdzięczyć). Wszyscy chcą pomagać. Organizują się społeczności lokalne, które wspólnie chcą pomóc Ukraińcom zacząć nowe życie w Kanadzie.