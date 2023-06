Urlop blisko natury. Te miejsca w Chorwacji na pewno cię nie zawiodą

Riwiera Paklenica w Żupanii zadarskiej

Riwiera Paklenica to jednio z najciekawszych miejsc w całej Chorwacji. Tam imponujący widok masywu górskiego Velebit łączy się z krystalicznie czystą i błękitną wodą. To zarówno idealne miejsca do wypoczynku, ze względu na kilometry plaż, jak i baza wypadowa do Parku Narodowego Paklenica.