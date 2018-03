Urlop na magicznej Maderze

Mówi się, że Europa nie kończy się na Portugalii, lecz na Maderze – wspaniałej wyspie wiecznej wiosny, której uroki odkrył już niejeden podróżnik.

Kwintesencją Madery są wspaniałe widoki, piękne góry, ocean, wodospady, lasy wawrzynowe i perełki architektury. To miejsce na wymarzony, aktywny urlop.

Pobyt na Maderze warto rozpocząć od wypożyczenia samochodu, by móc swobodnie przemierzyć wyspę wzdłuż i wszerz. Niebywałą przyjemność sprawi nam już sama jazda po krętych drogach, otoczonych wspaniałymi widokami. Przy tym łatwo dostaniemy się do wielu wartych zobaczenia miejsc – wyspa ma rozbudowaną sieć drogową i ponad 100 tuneli ułatwiających komunikację.

Oferta hotelowa jest tu mocno zróżnicowana. Na wyspie znajduje się kilka dużych resortów z ofertą all inclusive, najpopularniejsze są tam jednak mniejsze hotele w formule BB (Bed & Breakfast) czyli ze śniadaniami oraz HB (Half Board) ze śniadaniem i obiadokolacją . Jeżeli szukamy noclegu z niepowtarzalnym z klimatem, warto przejrzeć ofertę małych posiadłości nazywanych „Quintas”. Są to stare, zabytkowe wille maderskich magnatów, przerobione na luksusowe hotele. Planując pobyt na Maderze, warto skorzystać z ofert last minute , proponowanych przez biura podróży.

Wszystkich atrakcji Madery nie sposób wymienić. Na północy znajdziemy Santanę, wioskę z domkami rodem jak z baśni. Malownicze, kolorowe chatki, z charakterystycznymi, sięgającymi ziemi dachami, to tradycyjne domy maderskich rolników. Na zachodnim wybrzeżu, w Porto Moniz, odkryjemy naturalne, malownicze baseny wkomponowane w skały wulkaniczne, a także Cabo Girao, najwyższy klif w Europie o wysokości prawie 600 m n.p.m.z platformą widokową, z której rozpościera się niesamowity widok na ocean. Nie można też zapomnieć o przełęczy Encuemeada, wymienianej jako jedna z najważniejszych atrakcji Madery, uważanej za najlepszy punkt widokowy na wyspie.

W Funchal, stolicy wyspy, obowiązkowo musimy skorzystać z przejażdżki sankami, mknącymi w dół po stromych, wąskich uliczkach miasta. Na szczyt wzgórza Monte, na którym leży Funchal, wjedziemy kolejką gondolową, umiejscowioną wysoko nad zabudowaniami, co sprawia, że możemy się cieszyć niezapomnianymi widokami. W okresie karnawału trafimy tu na wspaniałe parady, a w czerwcu i w Nowy Rok na imponujące pokazy fajerwerków.

Madera jest wyjątkowym miejscem pod kątem aktywnego wypoczynku. To górzysta wyspa, której szczyty i doskonale wytyczone szlaki turystyczne umożliwiają górskie wędrówki. Przy tym cała wyspa poszatkowana jest kanałami transportującymi wodę, zwanymi lewadami, wzdłuż których rozciągniętych jest 50 tras spacerowych o różnym stopniu trudności. Umożliwiają one swobodne i bezpieczne piesze wyprawy na dużych wysokościach, bez dużej różnicy między kolejnymi poziomami. Najbardziej malownicza trasa, zajmująca ok. 3,5 godziny wędrówki, rozciąga się od okolic Curral dos Romeiros do miasta Camacha, słynącego z wikliniarstwa.

Pisząc o Maderze, nie sposób nie wspomnieć o jej kuchni. To przede wszystkim raj dla miłośników owoców morza i ryb. Na wyspie powstało słynne danie łączące pałasza – gatunek rzadko spotykanej ryby ze smażonymi bananami oraz wspaniałe lapas grelhadas, czyli grillowane ślimaki morskie zwane czaszołkami. Znajdziemy tu też ośmiornice, kalmary, małże i krewetki. Wart polecenia jest również gulasz z ryb, pomidorów i czosnku, zwany cataplaną czy caldeirada, zupa z ryb i owoców morza.

Madera znana jest zresztą ze swoich zup. Acorda to zupa z czerstwego chleba rozpuszczonego w bulionie z oliwą, czosnkiem, cebulą, z dodatkiem fasoli, krewetek lub mięsa. Z kolei sopa de agriao to sycąca potrawka z rukwi wodnej z warzywami, a sopa de trigo to doskonała zupa z pszenicy.

Maderczycy jedzą też sporo wołowiny. Najpopularniejszym mięsnym daniem są szaszłyki espetada – kawałki wołowiny mocno przyprawionej czosnkiem, nadzianej na pionowy szpikulec.

Podstawowy lokalny trunek to Poncha, pyszny koktajl, który powstaje z destylatu z trzciny cukrowej i likieru z marakui oraz soku ze świeżo wyciśniętych pomarańczy i cytryn. Madera to jednak również... Madera, czyli wzmacniane wino, produkowane na wyspie od ponad 300 lat. Unikatowe ze względu na sposób produkcji i uważane za najtrwalszy trunek świata.

