Urlop poza utartym szlakiem. 3 nieoczywiste kierunki na wakacje

Wypoczynek w najpopularniejszych miejscach wiąże się najczęściej z tłumami, opóźnieniami i innymi nieprzyjemnościami. Oto nasze propozycje 3 nietypowych kierunków, które nie zostały jeszcze odkryte przez masowego turystę.

Według danych Eurocontrol, europejscy przewoźnicy zwiększają swoją zdolność przewozową każdego lata średnio o 40 proc. Najcieplejsza pora roku jest zawsze sprawdzianem jakości, który pokazuje słabe strony współczesnego lotnictwa. - W zeszłym roku zaostrzone kontrole graniczne w UE, strajki personelu pokładowego British Airways oraz akcje protestacyjne kontroli ruchu lotniczego we Francji spowodowały 25500 opóźnień i spustoszenie w głównych europejskich portach lotniczych - mówi Marius Stonkus z firmy Skycop, specjalizującej się w odszkodowaniach lotniczych.

Bled, Słowenia

Położone nad jeziorem Bled, otoczone pasmem wznoszących się ponad chmury Alp Julijskich, miasto uzdrowiskowe zapewnia niezwykły wypoczynek w samym sercu Triglavskiego Parku Narodowego. Warto wybrać się na do słynnego bajkowego kościoła na wyspie, posiedzieć nad jeziorem lub spędzić dzień spacerując po skalistym wąwozie Vintgar. Co ważne – Bled znajduje się zaledwie 30 minut jazdy samochodem od międzynarodowego lotniska w Lublanie, a autobus zawiezie cię bezpośrednio do miasteczka.