Urlop w cieniu palm. Zaplanuj wakacje po swojemu

Jednym z kierunków atrakcyjnych dla turystów o każdej porze roku jest Egipt. Szeroka gama możliwości spędzania wolnego czasu, oryginalna kuchnia, a także unikalne zabytki i kultura sprawiają, że jest to kraj, który zdecydowanie warto odwiedzić.

Egipt kusi niskimi cenami. Tygodniowe wczasy last minute w hotelu 4-gwiazdkowym w Sharm el Szejk z wyżywieniem zarezerwujemy za 936 zł. Warto także już teraz wykupić wakacje w Egipcie późną jesienią czy zimą. Za tydzień w grudniu w 3-gwiazdkowym hotelu w Hurghadzie z wyżywieniem zapłacimy obecnie 1135 zł. Który kurort warto wybrać?

Hurghada dla fanów nurkowania

Kurort położony nad Morzem Czerwonym jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez Polaków miejsc w całym Egipcie. Miejsce to łączy w sobie wszystko co najlepsze dla wielbicieli plażowania, a także aktywnego wypoczynku. Z jednej strony są to pustynne wycieczki w jeepie lub na grzbiecie wielbłąda, z drugiej windsurfing, kitesurfing oraz nurkowanie wśród pobliskich raf koralowych. Osoby, które chcą poznać morskie życie, ale nigdy nie nurkowały z butlą tlenową, mogą udać się do Wielkiego Akwarium, rozciągającego się na ponad 3500 metrów sześciennych. Znajdą tam ponad 1200 gatunków ryb, które mogą podziwiać podczas około dwugodzinnej wycieczki.

Marsa Alam – Dolina Królów na wyciągnięcie ręki

Płytkie wody pobliskich zatok sprawiają, że tutejsze plaże są wyjątkowo bezpieczne dla dzieci. Silne wiatry wiejące od wschodu stwarzają doskonałe warunki dla fanów windsurfingu. Będąc w mieście warto zainteresować się wycieczkami fakultatywnymi. Około 70 kilometrów od Marsa Alam mieści się jedna z najstarszych osad w regionie. El Quseir to niewielka rybacka miejscowość, której stare miasto warto zwiedzić szczególnie w piątki, gdy w okolicy odbywa się beduiński targ. Osoby, którym niestraszne są trudy podróży, mogą pokusić się o podróż do Luksoru i zwiedzanie tamtejszych świątyń kolumnowych, Dolinę Królów oraz słynny Grobowiec Tutanchamona.

Sharm el Szejk – Półwysep Synaj w pełnej krasie

Miasteczko, którego polska nazwa brzmi "Zatoka Starca", położone jest na przeciwległym brzegu Morza Czerwonego, na Półwyspie Synaj tuż przed Zatoką Akaba. Ta niecodzienna mieszanka pustyni, morza z rafą koralową i majaczącej w tle góry sprawia, że region jest jednym z najbardziej wyjątkowych w kraju.

Zatoka Naama Bay i usytuowana wokół niej promenada to wieczorne centrum rozrywki całego miasta. To reprezentacyjna dzielnica, w której mieszczą się luksusowe hotele, kawiarnie, kluby i kasyna. Przez miejscowych zwana jest "egipskim Las Vegas". Dużą popularnością cieszą się wycieczki do Ziemi Świętej, a szczególnie Jerozolimy, centrum trzech wielkich religii świata. Poza tym turyści wybierają tę egipską destynację ze względu na bliskość pozostałych wielkich zabytków. Istnieje możliwość wybrania się w podróż do Gizy lub na Górę Mojżesza.

Jeśli poza wyjazdem planujesz również zakup pamiątek lub wybrać się na tamtejsze targowisko, warto prześledzić egipskie ceny. Funt egipski kosztuje obecnie około 21 groszy, ale oczywiście liczy się wartość nabywcza. Turyści przyjeżdżający z innych krajów mogą być zaskoczeni stosunkowo niskimi cenami. Oczywiście nie dotyczy to restauracji przeznaczonych dla turystów. Czasem lepiej zejść z głównego szlaku i zahaczyć o niewielką knajpkę na obrzeżach. Jedzenie będzie równie smaczne, a turyści zapłacą mniej. Egipt to nie tylko Sfinks i Piramidy w Gizie. Zobacz, co warto wiedzieć o południowych kurortach. Hurghada, Marsa Alam i Sharm el Sheikh stoją otworem przez cały rok.

