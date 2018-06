Mało uczęszczane tatrzańskie szlaki. Odpocznij od tłumów

Wycieczki w góry to sposób na delektowanie się ciszą i spokojem. Niestety, na często uczęszczanych szlakach ciężko o jedno i drugie. Dlatego warto wybrać się w mniej znane miejsca, które potrafią zachwycić.

Na obrzeżach uczęszczanych szlaków można znaleźć naprawdę piękne zakątki. By do nich się dostać, nie trzeba wchodzić wysoko. Kasprowy Wierch, Giewont czy Morskie oko są oblegane przez turystów niezależnie od pory roku. Znalezienie ławki czy nawet obalonego drzewa, na którym można usiąść i dać odpocząć nogom, graniczy z cudem. Niektóre miejsca, jak choćby ostatni etap trasy pod krzyżem na Giewoncie, mają nawet tendencje do korkowania się i tworzenia kolejek na szczyt ciągnących się dziesiątki metrów. Dlatego lepiej wybrać mniej uczęszczane trasy.

Dolina Olczyska

W Jaszczurówce, na wschód od popularnego wśród turystów Nosalu, znajduje się wejście do niewielkiej i mało uczęszczanej Doliny Olczyskiej. Dnem doliny spływa niewielki potok, a 45-minutowy szlak prowadzi na polanę, z której można wybrać się w dalszą drogę do Kuźnic, na Nosal lub Kopieniec. Wybierając ostatni z tych szlaków, należy przygotować się na nieco wysiłku. Po dotarciu na szczyt przy dobrej pogodzie można zobaczyć majaczącą na horyzoncie Świnicę, przypominającą skalną piramidę, a także wiele innych wysokich szczytów.

Przysłop Miętusi

Wybierając się do Doliny Kościeliskiej, która sięga aż do grani głównej Tatr, zamiast podążać głównym szlakiem można zwiedzić kilka interesujących miejsc. Jednym z nich jest zespół jaskiń (między innymi Mroźna, Mylna i Smocza Jama), natomiast drugi to niepozorny, odbijający w lewo szlak prowadzący przez Przysłop Miętusi do Doliny Małej Łąki. Podróż od początku Doliny Kościeliskiej, przez Cudakową Polanę i Ścieżkę nad Reglami powinna trwać nie więcej niż półtorej godziny. Z Miętusiej Polany, z której rozpościera się przepiękny widok na Czerwone Wierchy, można dostać się również między innymi na Małołączniak oraz do Doliny Strążyskiej. Ta ostatnia jest nieco bardziej oblegana, ze względu na prowadzący z niej szlak na Giewont oraz Sarnią Skałę.