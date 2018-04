Urlop w górach dla aktywnych. Szlaki, które zapierają dech w piersiach

Pobudka o świcie, szybkie śniadanie i wyjście z domu gdy wszyscy jeszcze śpią. Tak wygląda poranek tych, którzy decydują się na wycieczkę w wyższe partie Tatr. Warto już teraz zaplanować swój urlop i wycieczki, na których widoki zapierają dech w piersiach.

Dwa najsłynniejsze skupiska jezior w Tatrach przedzielone są wysokim pasmem górskim. Droga z Doliny do Morskiego Oka prowadzi przez Świstówkę lub Szpiglasową Przełęcz. Pierwszy szlak jest o wiele łatwiejszy, choć mimo tego nie powinno się na niego ruszać przy zmiennej pogodzie lub jeśli nie ma się doświadczenia wspinaczkowego. Najtrudniejszymi etapami są: zejście od strony Doliny Pięciu Stawów oraz Żleb Żandarmerii. Jest to fragment ścieżki prowadzący przez litą skałę z rozciągającym się pod stopami stromym stokiem.

Wędrówka Szpiglasową Przełęczą jest bardziej wymagająca, to szlak pełen stromych podejść po niepewnym gruncie i rozległych głazowisk. Samo dotarcie z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka może zająć około 4 godzin. Do tego należy oczywiście doliczyć czas na zejście.

Dolina Chochołowska

To największa z dolin polskich Tatr. Szlak do Polany Chochołowskiej z Siwej Polany ma długość aż 7,5 km, a turyści pokonują ten dystans średnio w dwie godziny. Szlak jest raczej łagodny, początkowy etap jest wyasfaltowany, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by przebyć ten odcinek rowerem. Dolina Chochołowska jest rokrocznie odwiedzana przez dziesiątki tysięcy turystów. Największe natężenie ruchu przypada na kwiecień, gdy zaczynają kwitnąć krokusy. Kwiaty, które obsypują wysokogórskie polany to coś, co warto zobaczyć.