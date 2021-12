Sylwester we Włoszech. Które miasto wybrać?

Jeśli więc lubisz jeździć tam, gdzie chętnie podróżują gwiazdy, wybierz się na sylwestra do Rzymu albo do Mediolanu. Do obu miast połączeń lotniczych jest sporo i to z kilku polskich lotnisk. - Rzym oraz Mediolan to świetny pomysł na krótki urlop – z Warszawy-Modlina, Krakowa i Berlina mamy połączenia codziennie przez cały rok, co daje nam dużą swobodę planowania – mówi Michał Głowa z Click&Go, biura podróży organizującego wyjazdy między innymi do Włoch. - Oprócz wspomnianych wyżej lotnisk, do obu miast możemy polecieć z Wrocławia i Poznania, a do Mediolanu także z Gdańska i Katowic – połączenia dostępne są zazwyczaj dwa, trzy razy w tygodniu.