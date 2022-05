Urodziła dziecko na pokładzie samolotu. "Cała załoga wykonała świetną robotę"

Porody w samolotach nie są codziennością, ale zdarzają się co jakiś czas. We wrześniu zeszłego roku pewna kobieta urodziła zdrowego chłopca w połowie lotu liniami Turkish Airlines ze Stambułu do Chicago. Co ciekawe, w lutym 2019 roku linie JetBlue nazwały samolot na cześć chłopca, który urodził się podczas jednego z lotów z San Juan do Fort Lauderdale na Florydzie.