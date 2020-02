Urodziła w samolocie. Musieli awaryjnie lądować

Pasażerka samolotu linii Quatar Airways wsiadając na pokład samolotu na pewno nie spodziewała się, że wysiądzie z niego z dzieckiem na rękach. Gdy nagle rozpoczęła się akcja porodowa, to personel pokładowy stanął na wysokości zadania i pomógł chłopczykowi przyjść na świat... w chmurach.

352 pasażerów na pewno nigdy nie zapomni lotu, który miał miejsce 3 lutego. Samolot linii Quatar Airways leciał z lotniska w Doha do Bagkoku, gdy nagle u jednej z pasażerek zaczęła się akcja porodowa. Z pomocą pięciu członków załogi i lekarza ok. godz. 3 nad ranem 23-letniej Tajce udało się urodzić syna.

Jak podaje The India Today, samolot został skierowany na lotnisko w Kalkucie w Indiach, gdzie wylądował ok. godz. 3.15. Kobieta z dzieckiem zostali zabrani do szpitala i mają się dobrze.