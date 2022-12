Urodziła w samolocie. Nie miała pojęcia, że jest w ciąży

Kobieta może mówić o dużym szczęściu, ponieważ na pokładzie samolotu KLM, znajdującego się kilka tysięcy metrów nad ziemią, byli akurat dwaj lekarze i pielęgniarka z Austrii, którzy pomogli odebrać poród. Co ciekawe, kobieta nie miała nawet pojęcia, że jest w ciąży, przez co była niewyobrażalnie zaskoczona całym tym wydarzeniem. Jak informują holenderskie media, dziecko, które przyszło na świat w samolocie to chłopiec. Na cześć jednego z lekarzy odbierających poród otrzymał imię Maximiliano.