Urokliwe miasto w Czechach. Wiąże się z nim przerażająca legenda, która... dała początek pysznym ciasteczkom

Po zejściu z wieży, kierujemy się do miejskiego parku w dolnej części Štramberka, a konkretnie na wzgórze Kotouč. Naszym celem jest bardzo ciekawa jaskinia Šipka. Powstała w wyniku działania przepływającej wody już epoce przedlodowcowej. Wejście do jaskini ma szerokość 8 m, wysokość blisko 4 m. Za krótkim korytarzem wejściowym znajduje się dno Propástky (małej przepaści), o głębokości 12 m, która powstała w następstwie zawalenia się sklepienia sali. Stąd odchodzi Krápníková chodba (korytarz naciekowy) i Jezevčí díra (borsucza dziura). Wzdłuż pęknięcia w sklepieniu sali wyciekająca woda wyrzeźbiła wiele mniejszych kominów. Korytarz ma 38 m długości, ale większość ludzi nie zapuszcza się do niego tak głęboko.