USA. Dzieci kopały w jej fotel w samolocie. Kobieta spoliczkowała pasażerkę

29-letnia Daydrena Jaslin Walker-Williams przyznała się do napaści na Nataly Hernandez, po tym, jak ich samolot linii Spirit Airlines wylądował w Portland w stanie Oregon w USA. Pasażerka twierdzi jednak, że dopuściła się aktu przemocy , ponieważ dzieci poszkodowanej kopały w jej fotel podczas podróży.

USA - kobieta spoliczkowała pasażerkę samolotu

Oskarżona twierdzi, że Hernandez ignorowała jej prośby o przywołanie dzieci do porządku i nie reagowała na niesforne zachowanie swoich pociech. Choć świadkowie zdarzenia widzieli, jak Walker-Williams uderzyła pasażerkę , to nie byli w stanie potwierdzić domniemanej prowokacji.

W oświadczeniu, które pojawiło się w lokalnej gazecie "The Oregonian", Walker-Williams przyznała się do uderzenia Hernandez "dwa do trzech razy pięścią". Tłumaczyła, że była zdenerwowana, bo dzieci pasażerki kopały w jej siedzenie, a ta nie reagowała na prośby zdenerwowanej podróżnej".