USA. Na plaży znaleziono dwugłowego żółwia

Żółwie morskie żyją nawet 80 lat

Biolodzy z Parku zidentyfikowali żółwia jako Karetta - jest to gatunek gada z rodziny żółwi morskich. Żyją one zwykle od 70 do 80 lat. Występują we wszystkich oceanach strefy równikowej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej, rzadko w umiarkowanej. Mimo, iż ich populacja wciąż jest duża (ok. 60 tys. samic i tyle samo samców), to są one pod ochroną. Szacuje się bowiem, że w ciągu ostatnich trzech pokoleń ich liczba zmniejszyła się aż o połowę.