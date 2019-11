USA. Od 11 listopada polecimy za ocean bez wizy

Od dawna marzyła ci się podróż do USA, ale formalności szybko studziły twoje emocje? Eksploracja Wielkiego Kanionu czy romantyczne uniesienia na tarasie Empire States Building, wielokrotnie odkładane na bliżej nieokreślone później, już od poniedziałku możesz śmiało przekuć w realny plan podróży!

Wiele osób marzy o tym, aby w końcu odwiedzić USA (Shutterstock.com)

Łatwiej, taniej, szybciej!

Polska została oficjalnie włączona do programu ruchu bezwizowego, co oznacza, że od 11 listopada obywatele Polski będą mogli polecieć do Stanów Zjednoczonych bez konieczności uprzedniego stawienia się w ambasadzie i uiszczenia opłaty w wysokości 160 dolarów.

Jeśli należysz do osób, które za poranną prasówkę uznają przeglądanie promocyjnych lotów i ofert last minute, z pewnością możesz teraz odetchnąć z ulgą natrafiając na super okazję wycieczki do Stanów - skoro brak wizy nie stanowi już problemu, możesz dokonać natychmiastowej rezerwacji! A może już udało ci się odnaleźć świetną ofertę lotów, by powitać Nowy Rok na nowojorskim Times Square? Bezpośrednie połączenia z Polski za ocean oferują Polskie Linie Lotnicze LOT i American Airlines. Obecnie możemy polecieć do pięciu miast w Stanach Zjednoczonych - do Nowego Jorku (JFK), Newark, Chicago, Miami i Los Angeles, natomiast już od sierpnia 2020 roku będziemy mogli się cieszyć możliwością lotu do San Francisco bez przesiadek.

Nie tylko USA! Dokąd jeszcze łatwiej dotrzemy?

Jak się okazuje, możliwość podróżowania do USA bez wizy to nie jedyna zaleta przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego. Przed nami otwierają się nowe siatki połączeń lotniczych z krajami Ameryki Środkowej i Południowej. Do tej pory niemożliwym było odbycie lotu do wielu miast Iberoameryki z transferem na którymkolwiek z lotnisk na terenie Stanów Zjednoczonych bez posiadania w paszporcie ważnego stempla z ambasady.

Z kolei do niektórych miejsc, pomimo dostępności lotów bezpośrednich, taniej można było się dostać z międzylądowaniem w USA właśnie. Stanowiło to sporą przeszkodę dla osób, którym marzyło się odwiedzenie Machu Picchu, wodospadów Iguazu czy też Głowy Cukru. Karnawał w Rio? Dlaczego nie! Nie musisz już gimnastykować się ze znalezieniem lotu, który omijałby szerokim łukiem Miami – a może nawet uda Ci się przy okazji transferu odwiedzić najsłynniejszą plażę Venice?

Shutterstock.com Podziel się

Bez wizy, czyli bezproblemowo?

Zniesienie wiz dla Polaków do USA oznacza, że do podróży za ocean w celach turystycznych i biznesowych nie trzeba już umawiać się na wizytę w ambasadzie oraz uszczuplać swojego portfela o ponad 600 zł, natomiast musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze – na min. 72h przed planowanym wylotem należy dokonać elektronicznej autoryzacji ESTA. Składany przez internet wniosek kosztuje 14 dolarów i umożliwia wielokrotny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych przez okres dwóch lat. Jednorazowo będziemy mogli pozostać na terenie Stanów Zjednoczonych maksymalnie 90 dni, co jest dość znaczącą zmianą, gdyż w przypadku dotychczasowych posiadaczy wiz było to 180 dni. Podkreślić należy również, że brak konieczności posiadania wizy nie jest równoznaczne z pewnym przekroczeniem przez nas lotniskowych bramek na teren USA – końcowe słowo ma oficer imigracyjny. Jeśli jednak nasza przeszłość nie będzie dla niego podejrzana, a teraźniejszość będzie sugerować chęć powrotu do ojczyzny w najbliższej, nie przekraczającej 90 dni przyszłości – nie mamy się czego obawiać.

Shutterstock.com Podziel się

Bez wizy, czyli taniej?

– I tak, i nie. Co prawda już w tym momencie możemy mówić o oszczędności rzędu ok. 600 zł, jednak ceny biletów lotniczych czy wycieczek utrzymują się na podobnym co dotychczas poziomie. W zależności od programu wycieczki i terminu wylotu zapłacimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w opcji last minute tydzień w USA może nas kosztować tylko tyle co wakacje w luksusowym hotelu w Grecji – mówi Klaudyna Fudala z serwisu Wakacje.pl. Touroperatorzy obecnie w swoim portfolio mają sporo do zaoferowania, jeśli o podróże do USA chodzi – znajdziemy różnorodne opcje zarówno wycieczek objazdowych, np. szlakiem kanionów i parków narodowych, jak i typowo nastawionych na wypoczynek w słynnych hawajskich czy kalifornijskich kurortach. Miłośnicy Nowego Jorku znajdą też dla siebie kuszące propozycje – dodaje. Jest w czym wybierać, a ceny zaczynają się już od 5300 zł od osoby. Gotowy na american ream?