USA. Ogromny kamień w tajemniczy sposób znikł z parku. W taki też sposób powrócił na miejsce

Waży tonę, nazywa się Wizard Rock, czyli Czarnoksięska skała i… w tajemniczy sposób znikła z Parku Narodowego w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Gdy strażnicy odkryli, że ogromna skała nagle znikła, zastanawiali się, jak to możliwe, żeby głaz został skradziony.



"Jesteśmy podekscytowani, że 'Czarnoksiężnik' powrócił i jesteśmy wdzięczni, że ktokolwiek go pożyczył, był na tyle odpowiedzialny, żeby go zwrócić" - powiedziała Sarah Clawson, komendantka okręgu Bradshaw Ranger District.

Gdy leśniczy zauważyli jego zniknięcie, byli bardzo poruszeni, ponieważ kamień waży mniej więcej tyle samo, co mały samochód, więc wywiezienie go w dyskretny sposób, tak, aby nikt nie zauważył, wymagało ekstremalnego wysiłku.

Czy wyrzuty sumienia, a może świadomość zapłacenia grzywny skłoniło złodzieja do zwrotu niecodziennego przedmiotu kradzieży? Okazuje się bowiem, że w USA za nielegalny wywóz minerałów z lasów państwowych grozi wysoka grzywna do 5 tys. dolarów (ok. 19 tys. zł) lub 6 miesięcy więzienia (a nawet obu), gdyby go nie zwrócił.