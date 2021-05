USA. Złowiono gigantycznych rozmiarów jesiotra

Amerykanie natrafili na jesiotra jeziornego-giganta. Okaz, który złowiono w stanie Michigan, ważył 108 kg i mierzył ponad 2 metry. "Na podstawie rozmiarów ryby zakładamy, że to samica wędrująca w naszych wodach od stu lat" - poinformowała agencja do spraw myślistwa i rybołówstwa (Alpena Fish and Wildlife Conservation Office). Zazwyczaj samce jesiotra (Acipenser fulvescens) żyją do 55 lat, a samice do 70-100 lat.