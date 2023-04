Ustka poza sezonem. Puste plaże i większy spokój

Po zejściu z plaży, warto udać się na molo. W Ustce znajdziemy ich aż trzy. Najsłynniejszy jest ok. 100-metrowy wschodni falochron, potocznie określany jako "molo usteckie", który stanowi wejście do portu i oferuje spektakularne widoki. To przy nim stoi również znany pomnik Usteckiej Syrenki wpatrującej się w morze w oczekiwaniu na powrót miejscowych rybaków do domu. Według legendy warto potrzeć biust Syrenki, by zapewnić sobie szczęście. Sądząc po tym, jak mocno jest już wytarty, potencjalnych szczęściarzy nie brakuje. Co ciekawe, Syrenka w Ustce nie mieszka przypadkowo. Nawiązuje bowiem do postaci Bryzgi Rosowej z baśni autorstwa Franciszka Fenikowskiego.