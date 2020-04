Utknęli w Maroku. "Czas odpoczynku, nauki i dobrych przyzwyczajeń"

Amanda i Samuel: W podróż dookoła świata wyruszyliśmy w listopadzie 2018 r. z Fort St. John w Kanadzie. Do największej przygody w naszym życiu szykowaliśmy się 10 miesięcy, zbierając fundusze i ustalając ramowy plan wyprawy. Byliśmy wtedy prawie rok po ślubie . Oboje dobrze zarabialiśmy, ale same pieniądze nie cieszyły nas tak jak doświadczenia, jak przeżywanie każdego dnia w stu procentach. Stwierdziliśmy zatem, że rzucamy pracę i zanim kupimy dom i wpakujemy się w kredyt, przez 2,5 roku objedziemy świat, spełniając swoje marzenia.

Kiedy wybuchła pandemia, byliśmy już 3 tygodnie w Maroku. Na początku mieliśmy mieszane uczucia. Wracać? Nie wracać? Jechać kamperem do Polski? Po tygodniu zamknięto granice. Promy nie płynęły już do Europy. Po długiej rozmowie zdecydowaliśmy się zostać tu, gdzie jesteśmy. Na plaży w Tamraght.

Dziś, aby jechać do sklepu, musimy mieć przy sobie kartę, wydaną przez tutejsze służby porządkowe. Przysługuje jednej osobie i umożliwia przemieszczanie się czy wejście do sklepu. Obowiązuje tylko na jeden region, którego zgodnie z prawem nie powinno się opuszczać. Na drogach jest wiele kontroli. Sprawdzają posiadanie karty, jak i maseczek ochronnych, których noszenie jest obowiązkowe. Za złamanie zasad grozi nawet do trzech miesięcy więzienia.

Pandemia na pewno pokrzyżowała nam plany, ale jeśli sytuacja się uspokoi, zjedziemy na południe, być może do Senegalu. Później mamy zamiar wrócić do Europy, sprzedać busa i jeśli sytuacja pozwoli – ruszyć do Ameryki Południowej. Jeśli nie – wrócimy do Kanady.