Wakacje 2020. UE rozważa wprowadzenie korytarzy dla turystów

Sytuacja branży turystycznej różni się w poszczególnych państwach członkowskich. W Grecji turystyka odpowiada za 20 proc. PKB, w Chorwacji za 17 proc. Polska na tle innych państw stosunkowo niewielką część swojego produktu krajowego zawdzięcza turystyce. jest to ok. 5 proc., ale mimo to związanych z nią są setki tysięcy miejsc pracy.