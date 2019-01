Uziemieni pasażerowie w Meksyku. Awaria Dreamlinera PLL LOT

"Pasażerowie uziemionego w Meksyku dreamlinera Polskich Linii Lotniczych, który miał wczoraj rano wylądować w Warszawie, nadal przebywają w Cancun. Samolot jest usprawniany" - poinformował rzecznik LOT Adrian Kubicki.



Dreamliner Polskich Linii Lotniczych miał w sobotę o 8 rano wylądować w Warszawie, ale został uziemiony na lotnisku w Meksyku z powodu awarii modułu zasilania głównego komputera. To samolot, który czarterowany przez jedno z biur podróży, z ok. 250 pasażerami na pokładzie.

Dodał, że to, kiedy maszyna ruszy w drogę powrotną, zależy od przebiegu naprawy. "Pewnie około wieczora polskiego czasu zostanie [uszkodzona część] dostarczona i niezwłocznie rozpocznie się jej wymiana. Trudno powiedzieć, ile to potrwa łącznie z pracami technicznymi. Staramy się, żeby to było jak najszybciej" – podkreśla Kubicki.