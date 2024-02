Użył biletu zakupionego przed jego narodzinami. Film obejrzano ponad 9 mln razy

Różnice w cenie

Dzięki znalezieniu starego biletu Matthewowi udało się sporo zaoszczędzić. TikToker w nagraniu pokazał aktualny cennik wejściówek do parku. Dzienny bilet to wydatek rzędu aż 164 dolarów (ok. 650 zł). Takie ceny obowiązują turystów powyżej 10 roku życia. Osoby od 3 do 9 lat zapłacą 159 dolarów (ok. 625 zł), zaś najmłodsi dzieci do 3 lat mają darmowy wstęp. Co ciekawe, za bilet kupiony w 1978 r. zapłacono zaledwie 8 dolarów (ok. 31 zł).